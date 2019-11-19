ЕК рекомендовала "Газпрому" заключить долгосрочный контракт по газу с Украиной

В "Нафтогазе" также назвали фейком информацию о том, что Европейская комиссия якобы рекомендовала Украине закупать газ напрямую у России.

Европейская комиссия рекомендовала "Газпрому" заключить долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам, с новым украинским оператором газотранспортной системы, и не давала Украине рекомендаций напрямую закупать газ у России.

Читайте такжеУкраина этой зимой без транзита не замерзнет – министр энергетики

Об этом заявили в НАК "Нафтогаз Украины", комментируя информацию российских СМИ, которые написали о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине закупать газ напрямую из России.

"Еврокомиссия рекомендовала "Газпрому" заключить долгосрочный контракт, на значительный объем, по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС. Потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Это правда", - сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что заявления российских СМИ о якобы поддержке Еврокомиссией политического давления России неправдивы.

"А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления - неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантными", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" также назвали фейком информацию о рекомендации ЕК Украине закупать газ напрямую у России.

"Фейк: "БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. / ТАСС /. Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую в объеме порядка 15 миллиардов кубометров в год, сократив дорогостоящие реверсные поставки. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в институтах ЕС, близкий к Трехсторонним газовым переговорам", - пояснили в пресс-службе НАК.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности снизить цену на газ для Украины на 20-25%.

На что исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ответил, что предложенная Россией цена российского газа для Украины на 20-25% ниже не является скидкой, поскольку "Газпром" при прямых поставках не платит за его транспортировку.

При этом топ-менеджер НАК подчеркнул, что скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от 3 миллиардов долларов, которые должен уплатить "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража.