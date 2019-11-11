Президент Ирана заявил об открытии «огромного месторождения» нефти

Месторождение простирается на 2400 квадратных километров в богатой нефтью провинции Хозестан.

Президент Ирана Хасан Роугани объявил об открытии на юго-западе страны «огромного» месторождения нефти.

Об этом Ругани заявил, выступая в городе Йезд, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Press TV.

«Сегодня мы объявляем США, что мы богатая страна и, несмотря на вашу вражду и тиранические санкции, рабочим и инженерам иранской нефтяной отрасли удалось открыть это огромное месторождение нефти», - отметил он.

По словам Роугани, месторождение простирается на 2400 квадратных километров в богатой нефтью провинции Хозестан. Залежи оценивается в примерно 53 миллиарда баррелей, что может увеличить запасы страны примерно на треть.

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Иран, член-основатель ОПЕК, имеет четвертые по величине запасы нефти и вторые - природного газа - по данным американского управления энергетической информации.

Экспорт нефти является жизненно важным источником доходов для Ирана, который стремился удерживать открытыми каналы торговли с Китаем, Россией и Западом на фоне давления США.

Заявление о месторождении нефти появилось на фоне усиления санкций США и дипломатических усилий по исключению Тегерана с международного рынка нефти.