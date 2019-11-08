Украина в этом году сократила валютные расходы на импорт угля

Основным поставщиком энергетического угля в Украину остается Российская Федерация.

Украина в январе-октябре 2019 года сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с январем-октябрем 2018 года, на 4% - до 2,364 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, за отчетный период было импортировано 17,325 миллиона тонн угля. Крупнейшими поставщиками являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за первые десять месяцев 2019 года достиг 1,38 миллиарда долларов (58,4%), из США – 772,6 миллиона долларов (30,7%). Из Казахстана Украина импортировала угля на 107 миллионов долларов (4,5%). Из других стран было импортировано на 148 миллионов долларов.

Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В апреле правительство РФ ограничило ввоз продукции топливно-энергетического комплекса в Украину. С 1 июня текущего года уголь, нефть и нефтепродукты можно вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.