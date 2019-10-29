Министр энергетики объяснил, почему Украина на согласилась на пакетное предложение РФ по газу

Украина выступила против обсуждения вопросов прямых поставок газа и урегулирования арбитражных процессов между «Газпромом» и «Нафтогазом» на трехсторонних переговорах по транзиту газа.

Украина выступила против предложения российской стороны привязать к трехсторонним переговорам по транзиту газа вопрос о прямых поставках газа из России в Украину и об урегулировании арбитражных процессов между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Читайте такжеКоболев рассказал, что Россия предлагает Европе ради строительства "Северного потока-2"

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией о транзите газа после 2019 года.

«Еще важный момент, который сегодня рассматривался - это некоторые позиции российской стороны об арбитражах и объемах прямых поставок. Это так называемый элемент пакетной позиции. Вместе с тем я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора не напрямую связан с вопросом других пакетных договоренностей. Если мы будем говорить о пакетных договоренностях, то они должны быть построены на двусторонних интересах. Более того, в данном случае мы максимально защищаем интересы Украины в части арбитражей и прямых поставок газ в Украину российской стороной», - сказал министр.

«Вопросы пакетных договорённостей должны быть наработаны в рамках двухстороннего взаимодействия между компаниями, а также при достижении взаимовыгодной позиции», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Предыдущая встреча состоялась 19 сентября.

Справка УНИАН. С ноября 2015 года Украина не импортирует газ из России.

В конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

Летом 2018 года «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с «Газпромом». «Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивал свои денежные требования в около 12 млрд долл.