Партнерские проверки украинских атомных электростанций будет проводить Парижский центр ВАО АЭС

Партнерские проверки - главный инструмент деятельности ВАО АЭС, направленной на повышение безопасности эксплуатации атомных электростанций мира.

НАЭК «Энергоатом» присоединится к Парижскому центру Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС, WANO) по программе Партнерские проверки, которая является одной из важнейших программ ВАО АЭС. Сейчас партнерские проверки на атомных электростанциях, которые эксплуатирует Энергоатом, организовывает и проводит Московской центр ВАО АЭС. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Энергоатомом и Парижским центром ВАО АЭС был подписан президентом НАЭК «Энергоатом» Юрием Недашковским, председателем Совета управляющих Парижского центра ВАО АЭС Эрвином Фишером и председателем Совета управляющих Московского центра ВАО АЭС Ярославом Голубцем. Меморандум подписан 20 октября в ходе Генеральной ассамблеи ВАО АЭС, проходящей с 20 по 22 октября в Лондоне и посвященной 30-летию создания Ассоциации.

Подписание документа состоялось по инициативе Энергоатома. Согласно Меморандуму, после выполнения ряда мероприятий по подготовке присоединения Энергоатома к Парижскому центру ВАО АЭС, начиная с 2022 года Парижский центр будет организовывать и проводить партнерские проверки и повторные партнерские проверки Ассоциации на атомных электростанциях Украины в соответствии с принципами и в порядке, установленном в Руководстве по программе ВАО АЭС WPG 01 - Партнерские проверки.

В ходе Генасаблеи ВАО АЭС Юрий Недашковский также принял участие в закрытом заседании руководителей организаций - членов Ассоциации, Внеочередном общем собрании ВАО АЭС, общем собрании ВАО АЭС-МЦ, заседании Совета управляющих ВАО АЭС-МЦ и ВАО АЭС-ПЦ.

Напомним, что по инициативе Энергоатома в 2016 году на Ривненской АЭС состоялась первая в истории ВАО АЭС обменная партнерская проверка, которую провели эксперты Парижского центра Ассоциации.

Справка. Партнерские проверки - главный инструмент деятельности ВАО АЭС, направленной на повышение безопасности эксплуатации атомных электростанций мира. Партнерская проверка всегда проводится по инициативе принимающей стороны. Результатом проверки является конфиденциальный отчет, отражающий сильные стороны работы атомной станции, а также области производственной деятельности, требующие улучшений с целью приведения их в соответствие с лучшей мировой практикой. Отчет передается только станции, которая проверяется, и эксплуатирующей организации, в состав которой входит АЭС. Такая добровольность и конфиденциальность создает между экспертами команды и персоналом АЭС, принимающей партнерскую проверку, атмосферу открытости и взаимопонимания, которая позволяет извлечь уроки из опыта, проблем и положительной практики коллег.

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO), объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации АЭС, для того чтобы члены Ассоциации могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих атомных станций. Ассоциация создана в 1989 году. Ее члены входят в четыре региональных центра - Атлантский, Парижский, Московский и Токийский.