Строительство ЦХОЯТ на финишной прямой – Недашковский

Юрий Недашковский отметил, что все работы на площадке строительства проходят согласно составленного и утвержденного компанией графика.

Строительная готовность объектов Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) с украинских АЭС вышла на финишную прямую и составляет 92-96%. Об этом президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский сообщил во время очередного выездного заседания межведомственной рабочей группы и оперативного штаба проекта «Строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины», состоявшегося 15 октября в городе Чернобыль. В мероприятии также приняли участие директор департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Олег Кориков, заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Дмитрий Назаренко, представители Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, районных администраций, руководители проектных и строительных организаций, задействованных в проекте, а также руководители профильных подразделений Энергоатома.

Юрий Недашковский подчеркнул, что все работы на площадке строительства проходят согласно с утвержденным Компанией графиком: «Естественно, существуют проблемные вопросы, некоторые из них связаны с финансированием, однако несмотря на это мы уже практически вышли на финишную прямую строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива. Сегодня уже ведется активная работа по поставкам и закупкам технологического оборудования для ЦХОЯТ», - отметил президент Энергоатома.

Во время совещания генеральный директор обособленного подразделения «Атомпроектинжиниринг» Юрий Шейко также проинформировал, что по состоянию на 11 октября 2019 г. в соответствии с контрактом с Holtec International в рамках первого этапа поставок Энергоатом уже принял 89 единиц оборудования из 110 запланированных. По второму этапу контракта компания Holtec International уже начала изготовление 20 контейнеров HI-STОRМ, 14 контейнеров МЦК-31, 6 контейнеров МЦК-85, 3 контейнеров HI-STАR, а также трех железнодорожных платформ для перевозки контейнеров HI-STАR.

Особое внимание в рамках рабочего заседания президент Энергоатома уделил необходимости урегулирования вопросов, связанных с эффективным освоением средств для социально-экономического развития прилегающих территорий Киевского региона - Иванковского и Полесского районов, и г. Славутич, эти средства формируются за счет отчислений 10% общей стоимости строительства ЦХОЯТ.

Присутствовавший на заседании заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Дмитрий Назаренко заверил, что до конца месяца проблемные вопросы с финансированием объектов социального назначения в городе Славутич, Иванковском и Полесском районах будут решены: «Распоряжением главы КОГА был утвержден перечень объектов с изменениями и предложениями, которые были предоставлены руководителями Полесского и Иванковского районов, и г. Славутич. Распоряжение уже готово к подписанию и это произойдет в ближайшее время, а финансирование возобновится с учетом всех предложений органов исполнительной власти и местного самоуправления на местах», - отметил Дмитрий Назаренко.

Справка. Из-за отсутствия собственного централизованного хранилища Украины вынуждена каждый год тратить до 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на территории России. Контракт на строительство ЦХОЯТ между Энергоатомом и победителем соответствующего тендера компанией Holtec International был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году, а строительные работы на площадке ЦХОЯТ, расположенном в зоне отчуждения ЧАЭС, начались в ноябре 2017 года. Генеральный подрядчик по строительству - компания СК «УКРБУДМОНТАЖ». Срок ввода в эксплуатацию 1-го пускового комплекса запланирован на 2020 год. ЦХОЯТ станет автономной ядерной установкой, которая обеспечит длительное хранение (100 лет) ОЯТ с действующих энергоблоков РАЭС, ХАЭС и ЮУАЭС. Для хранения ОЯТ будет использоваться технология поверхностного «сухого» хранения с применением двухбарьерной системы изоляции ОЯТ от окружающей среды, которая обеспечивается оборудованием специально спроектированных инженерных систем контейнерного типа. Проектная вместимость ЦХОЯТ составит 458 контейнеров HI-STORM, которые смогут вместить в себя 16 529 отработавших топливных сборок.