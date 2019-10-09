Кабмин уволит руководителей ТЭЦ, допустивших долги из-за коррупции – Гончарук

Правительство будет принимать решение по итогам этого отопительного сезона.

Кабинет министров намерен уволить руководителей теплогенерирующих предприятий, которые из-за своей некомпетентности или коррупции допустили наращивание долгов.

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Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя ситуацию с "Криворожской теплоцентралью", у которой долг за газ перед компанией "Нафтогаз Украины" составляет 1,7 миллиарда гривень.

"По всем государственным предприятиям, у которых есть долги, вызванные коррупцией или бесхозяйственностью, будут приняты кадровые решения по итогам этого отопительного сезона", - сказал он.

По словам премьера, сейчас главной задачей Кабмина является нормальный старт отопительного сезона. Уже после этого правительство начнет проверять теплогенерирующие предприятия на предмет того, как именно возникли их долги.

Как сообщал УНИАН, Криворожская теплоцентраль, которая обеспечивает теплом часть жителей Кривого Рога, имеет самый низкий уровень расчетов за потребленный газ и уже задолжала НАК "Нафтогаз Украины" 1,7 миллиарда гривень, что в значительной мере осложнит своевременное начало отопительного сезона в городе.