Порошенко отрицает свою причастность к формуле "Роттердам+"

По его словам, если бы информация о завышенной цене на энерготарифы в результате применения формулы "Роттердам+" была правдой, то цена на электроэнергию снизилась бы после отмены формулы, чего не произошло.

Пятый президент Украины, лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет, что не причастен к формированию и установлению так называемой формулы "Роттердам+", которая завысила стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию.

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Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Никакого отношения я к этой формуле я не имею. Никогда ее в глаза не видел, до того, как она была введена и представлена рынку, прежде чем она начала публично обсуждаться", - отметил Порошенко.

По его словам, если бы информация о завышенной цене на энерготарифы в результате применения формулы "Роттердам+" была правдой, то цена на электроэнергию снизилась бы после отмены формулы.

"До этого не существовало формулы, и цена устанавливалась ручным управлением. И я считаю, что любая формула лучше, чем ручное непрозрачное определение цены... И значит, сейчас, что мы видим: отменен "Роттердам", и оказывается, если бы цена была завышена и если есть рыночный принцип формирования цены, то на эти 10 или 15 процентов, цена должна упасть. После отмены "Роттердама" цена возросла", - добавил экс-президент.

Справка УНИАН. В 2017 году Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются глава и члены предыдущего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний - операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула "Роттердам+").

В НАБУ установили, что такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании - операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии получили необоснованные убытки.

При этом в документах НАБУ непосредственно упоминается формула "Роттердам+", которая привела к экономически необоснованному повышению цен на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие "Энергорынок".

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии причинен ущерб на сумму 18,9 миллиарда гривень.

Формула утратила свою актуальность после введения нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.