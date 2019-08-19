Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго"

Суд принял решение 19 августа.

Хозяйственный суд города Киева закрыл дело о банкротстве ПАО "Центрэнерго". Такое решение было принято сегодня, 19 августа, передает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

"Руководствуясь п. 4-3 заключительных и переходных положений Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника и признании его банкротом" Хозяйственный суд города Киева решил удовлетворить ходатайство Фонда государственного имущества Украины и закрыть производство в деле о банкротстве ПАО "Центрэнерго", - говорится в решении суда.

Постановление вступает в законную силу немедленно после его объявления.

Напомним, производство о банкротстве "Центрэнерго" было открыто в феврале 2004 года и длилось 15 лет.