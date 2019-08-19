Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго"
20:25, 19 августа 2019Энергетика
57 0
Суд принял решение 19 августа.
Производство о банкротстве "Центрэнерго" длилось 15 лет / фото УНИАН
Хозяйственный суд города Киева закрыл дело о банкротстве ПАО "Центрэнерго". Такое решение было принято сегодня, 19 августа, передает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
"Руководствуясь п. 4-3 заключительных и переходных положений Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника и признании его банкротом" Хозяйственный суд города Киева решил удовлетворить ходатайство Фонда государственного имущества Украины и закрыть производство в деле о банкротстве ПАО "Центрэнерго", - говорится в решении суда.
Постановление вступает в законную силу немедленно после его объявления.
Напомним, производство о банкротстве "Центрэнерго" было открыто в феврале 2004 года и длилось 15 лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter