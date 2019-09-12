Повышение ренты на добычу руды приведет к росту социальной напряженности – глава профсоюза

Резкое повышение рентных платежей ухудшит финансовые показатели горно-обогатительных комбинатов и шахт.

Повышение ренты на добычу железной руды приведет к росту социальной напряженности на предприятиях отрасли.

Об этом заявил сегодня глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, выступая на заседании рабочей группы комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике, передает корреспондент МинПрома.

Он отметил, что резкое повышение рентных платежей ухудшит финансовые показатели горно-обогатительных комбинатов и шахт.

"В таком случаев будет низкая зарплата работникам, ухудшится возможность выполнения социальных обязательств администрацией и это приведет к росту социальной напряженности в трудовых коллективах", - сказал глава профсоюза.

М.Волынец отметил, что это в свою очередь будет способствовать дальнейшему увеличению трудовой миграции из Украины. "Будет низкая зарплата на комбинатах – работники поедут в Польшу. Они будут работать в Польше, а не у нас", - подчеркнул он.

По мнению М.Волынца в случае повышения ренты на добычу железной руда такая же ситуация будет и на других предприятиях отрасли.

Как известно, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

По оценкам консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в случае принятия изменений в Налоговый кодекс Украины, предусмотренных законопроектом №1210, доля рентных платежей по отношению к коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины существенно превысит аналогичный показатель в других странах.

Так, доля ренты по отношению к прибыли в Австралии, Бразилии, Канаде, Казахстане, Индии, Китае, составляет 10,3%. А в России – всего 2,5%. В Украине в случае внедрения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс она достигнет 22%.