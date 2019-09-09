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В сентябре газ для украинцев немного подешевеет

12:47, 09 сентября 2019
Энергетика
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За последние пять месяцев газ для украинцев подешевел на 30% / фото УНИАН

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Об этом во время Согласительного совета заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Согласно последней информации, цена на газ для населения в сентябре будет снижена примерно на 115 гривень за тысячу кубометров. Таким образом, за последние пять месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров Украины, с июня Национальная акционерная компания "Нафтогаз" обязана продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок - цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Министерства экономического развития и торговли о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже и цена по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года. Компания обязана выбирать из них самую низкую.

"Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам на август на уровне 4 653,54 гривни за 1 тысячу кубометров.

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