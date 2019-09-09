В сентябре газ для украинцев немного подешевеет

По словам Геруса, за последние пять месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%.

Цена на газ для населения Украины в сентябре будет снижена примерно на 115 гривень за тысячу кубометров.

Читайте такжеВ Европе цены на газ упали до десятилетнего минимума

Об этом во время Согласительного совета заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Согласно последней информации, цена на газ для населения в сентябре будет снижена примерно на 115 гривень за тысячу кубометров. Таким образом, за последние пять месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров Украины, с июня Национальная акционерная компания "Нафтогаз" обязана продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок - цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Министерства экономического развития и торговли о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже и цена по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года. Компания обязана выбирать из них самую низкую.

"Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам на август на уровне 4 653,54 гривни за 1 тысячу кубометров.