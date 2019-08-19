У Зеленского объяснили, как можно снизить цену на электроэнергию для небытовых потребителей на 20%

По словам представителя президента в КМ, Кабинет Министров должен утвердить постановление о возложении спецобязанностей на компании "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус рассказал во время брифинга, как можно снизить цену на электроэнергию для небытовых потребителей на 20%.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета Министров и профильных ведомств относительно ситуации на рынке электроэнергии.

По результату совещания Герус на брифинге сообщил, что достигнута договоренность, которая состоит из трех шагов, необходимых для снижения цен на электроэнергию.

По словам представителя президента в КМ, Кабинет Министров должен утвердить постановление о возложении спецобязанностей на компании "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

Читайте такжеДело Роттердам+: адвокат просит суд не избирать меру пресечения экс-главе НКРЭКУ

"Мы ожидаем, что это постановление позволит снизить тариф "Укрэнерго" более чем в три раза. Сейчас это 32 копейки за кВт/час, а ожидается 8-9 копеек", - сказал Герус.

Также он добавил, что еще одним фактором, который будет способствовать удешевлению электроэнергии, должна стать смена price caps (предельного ограничения цены электроэнергии). Повысить ночную цену на 10%, а дневную цену снизить на 20%.

"Таким образом, это может дать дополнительное снижение конечного тарифа для потребителя еще на 9%", - заявил Герус.

По его словам, если осуществить эти три меры, то можно получить около 20% уменьшение тарифа для всех небытовых потребителей.