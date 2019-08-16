В Фонде госимущества сообщили об угрозе срыва отопительного сезона в Кривом Роге

По словам Трубарова, в Кривом Роге из-за 1,7 миллиарда гривень долга может сорваться отопительный сезон.

Криворожская теплоцентраль, которая обеспечивает теплом часть жителей Кривого Рога, имеет самый низкий уровень расчетов за потребленный газ и уже задолжала НАК "Нафтогаз Украины" 1,7 миллиарда гривень, что в значительной мере осложнит своевременное начало отопительного сезона в городе.

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Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

"Начать отопительный сезон в Кривом Роге будет сложно. Слишком большой долг населения и коммунальных предприятий за потребленное тепло перед Криворожской теплоцентралью. Это не позволяет получить номинацию на газ в НАК "Нафтогаз Украины" на новый отопительный сезон", - написал он.

При этом глава фонда добавил, что Криворожский теплопоставщик имеет самый низкий уровень расчета за потребленный газ, лишь 56%, а долг перед "Нафтогазом" составляет 1,7 миллиарда гривень, которые сформировались от долгов населения и коммунальных предприятий за потребленное тепло.

"В понедельник проводим встречу с руководством НАК "Нафтогаз Украины", на которой должны найти выход по Криворожской ТЭЦ и обеспечить город теплом", - отметил Трубаров.

По информации главы фонда, Северодонецкая ТЭЦ, Херсонская ТЭЦ, Одесская ТЭЦ своевременно начнут отопительный сезон при условии, что Кабинет министров своим постановлением позволит государственным ТЭЦ получить номинацию на газ с уровнем расчета не ниже 78%, и такой проект постановления уже визируется в министерствах.

"В прошлом году постановление Кабмина предусматривало уровень расчета не ниже 60 процентов. В этом году Фонд предлагает повысить до 78 процентов", - написал он, отметив, что на сегодня Николаевская ТЭЦ - единственная с уровнем расчетов 93%, что позволяет безпроблемно получить номинацию и закупить газ.

Трубаров отметил, что Днепровская ТЭЦ, которая имеет уровень расчетов за потребленный газ на уровне 63% и долг перед "Нафтогазом" в 1,5 миллиарда гривень, может получить номинацию, если вместе с местной властью вовремя подготовит и подпишет договор реструктуризации задолженности с "Нафтогазом".

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявлял, что передача государственных теплогенерирующих предприятий на баланс органов местного самоуправления начнется после того, как новый состав парламента примет изменения в закон об исполнительном производстве, о приватизации и разрешится вопрос с накопившимися долгами предприятий.

В ноябре прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов подарить теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), принадлежащие Фонду государственного имущества, общинам городов, на территории которых они находятся. Он предложил два варианта: продать объекты городским общинам или подарить, чтобы общины управляли этими комплексами.