Впервые в Украине проведен ремонт топливной сборки с использованием стенда Westinghouse

Особое внимание было уделено состоянию внедрения топлива Westinghouse на энергоблоках №2 и №3.

В ходе визита президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского на Южно-Украинскую УАЭС особое внимание было уделено состоянию внедрения топлива Westinghouse на энергоблоках №2 и №3.

По словам заместителя главного инженера ЮУАЭС по ядерной и радиационной безопасности Алексея Арванинова, все запланированные мероприятия выполняются. "В 2018 году впервые в Украине был осуществлен поиск и извлечение негерметичного тепловыделяющего элемента из топливной кассеты. В настоящее время топливная сборка находится в бассейне выдержки и ждет загрузки в активную зону реактора энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС", - сообщил в докладе о состоянии внедрения топлива Westinghouse Алексей Арванинов. Указанные работы выполнены с помощью стенда инспекции и ремонта топлива (СИРТ). Его внедрение предусмотрено договором на поставку топлива Westinghouse. В активной зоне реактора ВВЭР-1000 установлены 163 тепловыделяющие сборки (ТВС). Каждая из них состоит из 312 тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов). Мировой опыт эксплуатации показывает, что ежегодно из-за разгерметизации ТВЭЛов в среднем одна-две ТВС выходят из строя и их досрочно выгружают из реактора. Использование стенда позволяет выявлять и изымать негерметичные тепловыделяющие элементы. После ремонта сборка снова сможет эксплуатироваться в активной зоне до истечения установленного срока. Впервые такая работа была выполнена в 2018 году специалистами ОП ЮУАЭС и ОП "Атомремонтсервис", на балансе которого находится СИРТ, в ходе планово-предупредительного ремонта на энергоблоке №3.

Глава компании "Энергоатом" Юрий Недашковский отметил: "Как видим, сотрудничество ЮУАЭС с компанией "Westinghouse" в сфере диверсификации поставок топлива позволяет нам сэкономить средства и повысить радиационную безопасность".

Напомним, в 2017 году с использованием СИРТ уже были проведены две инспекции топливных сборок, что позволило сэкономить около 7,5 миллиона гривень. Сейчас стенд СИРТ дорабатывается для использования его в работе с ТВС-А.

Справка. Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).