Глава Счетной палаты заявил о недопуске ведомства к проведению аудита «Укртрансгаза»

Пацкан потребовал от правительства вмешаться и обеспечить надлежащий допуск в «Нафтогаз» и «Укртрансгаз».

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил о недопуске контрольной группы членов ведомства к аудиту Оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

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Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

По информации пресс-службы, Пацкан отметил, что в понедельник, 15 июля, контрольная группа Счетной палаты, официально предварительно сообщив о своем визите, прибыла на указанный объект, но к проведению аудита допущена не была.

«Рядовые сотрудники «Укртрансгаза» заявили, что руководство на рабочем месте отсутствует и без их указания аудиторов не допустят. Руководитель «Укртрансгаза» в телефонном разговоре с членом Счетной палаты сообщил об отсутствии оснований для проведения аудита, нежелании предоставлять необходимые документы и допускать в помещение. При этом ни руководитель, ни должностные лица «Укртрансгаза» надлежащих правовых оснований для отказа в аудите не предоставили», - говорится в сообщении.

В Счетной палате отметили, что контрольная группа вызвала представителей правоохранительных органов для фиксации факта препятствования деятельности, что является преступлением против авторитета государственной власти. В настоящее время полиция открыла уголовное производство по данному факту.

«Следующий выход будет непосредственно в «Нафтогаз». Поэтому я обращаюсь с требованием к главе правительства и правоохранителям способствовать тому, чтобы Счетной палате не препятствовали. Дальше так ситуация не может продолжаться, и правительство должно в это вмешаться», - цитирует пресс-служба Пацкана.

Счетная палата требует от Кабинета министров обеспечить надлежащий допуск в «Нафтогаз», «Укртрансгаз» и ряд других объектов для проведения аудита эффективности управления объектами государственной собственности в нефтегазовом комплексе.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Кабинет министров обратился к Счетной палате, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, Государственной аудиторской службе с тем, чтобы они создали совместную группу для проверки механизма формирования национальных холдингом «Нафтогаз Украины» цены на газ для населения. С соответствующим предложением выступил премьер-министр Владимир Гройсман.

21 июня партия «Батькивщина» подала в Государственное бюро расследований заявление против премьер-министра Владимира Гройсмана, председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и руководителя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксаны Кривенко по поводу ситуации с украинской газотранспортной системой.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».