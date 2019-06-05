Премьер хочет проверить, как "Нафтогаз" формирует цену на газ для населения

Гройсман выступил с предложением создать группу по проверке формирования "Нафтогазом" цены на газ для населения.

Кабинет министров Украины обратился к Счетной палате, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, Государственной аудиторской службе с тем, чтобы они создали совместную группу для проверки механизма формирования национальным холдингом "Нафтогаз Украины" цены на газ для населения.

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С соответствующим предложением на заседании правительства в среду выступил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Если, не дай Бог, "Нафтогаз Украины" не откроет документы, по сколько они покупают, как они транспортируют, как они продают, - я буду считать, что они скрывают манипуляции и фальсификации формирования цены. Должно быть все открыто", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр назвал "Нафтогаз Украины" "ненасытным монополистом" из-за того, что компания устанавливает цены на газ для населения выше рыночного уровня.

Также он отметил, что правительство сегодня примет решение, которое обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения до уровня менее 8 тысяч гривень за тысячу кубов.