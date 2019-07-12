Для госкомпании «Укрэнерго» установили новые тарифы

Тарифы вступят в силу с 1 августа текущего года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила для оператора Объединенной энергосистемы Украины «Укрэнерго» новые тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на второе полугодие 2019 года, которые вступят в силу с 1 августа 2019 года.

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Соответствующее решение нацкомиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Регулятор утвердил тариф на передачу электроэнергии на уровне 312,14 грн за Мвт-ч, что на 10% ниже, чем тариф, который был утвержден до приостановления действия тарифов 7 июня текущего года - 347,43 грн за Мвт-ч.

В то же время новый тариф на диспетчерское управление составил 8,90 грн за Мвт-ч.

Данный тариф начнет действовать с 1 августа. Тариф включает расходы на покупку электроэнергии с целью компенсации технологических потерь, на выполнение специальных обязанностей по обеспечению покупать электроэнергии из альтернативных источников.

Как сообщал УНИАН, в день старта нового рынка, 1 июля, Окружной административный суд Киева принял решение об обеспечении административного иска «Никопольского завода ферросплавов» и приостановил действие постановлений НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

Глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил о том, что решение Окружного административного суда Киева о приостановлении действия постановлений регулятора, делают невозможным функционирование новой модели рынка электроэнергии, которая была запущена в Украине 1 июля.

Сразу после приостановления действия тарифов «Укрэнерго» и НКРЭКУ подали апелляционные жалобы на такое решение суда.