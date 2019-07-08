Коболев прокомментировал резолюцию ОБСЕ против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Руководитель “Нафтогаза” отметил, что это еще один мощный политический сигнал, который подчеркивает - проекты Кремля опасны, их нужно останавливать.

Обходные российские газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» - это рычаги политического и экономического давления России на другие государства. Отныне это официальная позиция Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев

«Проекты «Северный поток – 2» и "Турецкий поток" - рычаги политического и экономического давления России на другие государства. Это не только мнение Украины, но и, отныне, - официальная позиция Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ», - написал он.

«Это еще один мощный политический сигнал, который подчеркивает - проекты Кремля опасны, их нужно останавливать», - отметил Коболев.

Как сообщал УНИАН, 7 июля комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничества Европы (ОБСЕ) принял резолюцию об энергетической безопасности в Европе, где упоминаются газопроводы "Северного потока-2" и "Турецкий поток".

В документе резолюции указаны российские проекты, которые признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения зависимых от поставок государств. Поправка о включении пункта, что касается "Турецкого потока" и "Северного потока-2", в резолюцию "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" парламентария Руты Милюте была предложена американской делегацией.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1». Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российский Усть-Луг и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2» - компания Nord Stream 2 получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой также должен проходить газопровод, соответствующего разрешения не дала. В начале мая 2018 году компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин. Украина, США и ряд европейских стран выступают против строительства «Северного потока-2». В свою очередь, Германия активно лоббирует строительство газопровода. По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины, наша страна может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.

«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Планируется, что по первой нитке будет транспортироваться газ для турецкого рынка, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка «Турецкого потока» началось 7 мая 2017 года. По данным «Газпрома», обе нитки газопровода планировалось ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.