Счетная палата хочет провести аудит управления ГТС Украины

Окончательное решение о возможности проведения аудита Счетная палата примет на своем внеочередном заседании 1 июля.

Счетная палата Украины изучит возможность проведения аудита эффективности использования газотранспортной системы Украины, оператором которой является госкомпания "Укртрансгаз", для недопущения доведение ее до банкротства.

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Об этом говорится на сайте Счетной палаты, со ссылкой на информацию главы ведомства Валерия Пацкана.

"Счетная палата изучит возможность проведения аудита эффективности управления газотранспортной системой Украины. Как сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Счетной палаты", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение принято на основании депутатского обращения, которое поступило от лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

В частности, в запросе народный депутат указала, что с целью защиты интересов государства, недопущения доведение до банкротства компании "Укртрансгаз", обеспечения безопасности транспортировки и поставки природного газа, в том числе бесперебойной работы газотранспортной системы Украины", необходимо провести "аудит эффективности использования и распоряжения объектами государственной собственности, принадлежащими государству материальными и другими активами".

По информации пресс-службы, Валерий Пацкан отметил, что окончательное решение о возможности проведения соответствующего аудита Счетная палата примет на своем внеочередном заседании 1 июля после детального изучения всех документов.

Как сообщал УНИАН, 21 июня "Батькивщина" подала в Государственное бюро расследований заявление против премьер-министра Владимира Гройсмана, председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и руководителя НКРЭКУ Оксаны Кривенко относительно ситуации с украинской газотранспортной системой.

Ранее "Укртрансгаз" заявлял, что не имеет возможности своевременно рассчитываться по контрактам на закупку газа для собственных производственно-технологических расходов из-за дефицита средств, что ставит под угрозу работу ГТС Украины после 24 июня.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".