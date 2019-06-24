В "Нафтогазе" назвали причины нехватки денег у "Укртрансгаза"

Согласно заявлению "Нафтогаза", причиной нехватки денег у "Укртрансгаза" стали заниженные тарифы на транспортировку газа и недостатки кодекса ГТС.

Причиной финансовых трудностей оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз" являются заниженные тарифы на транспортировку газа и критические недостатки кодекса ГТС Украины, позволяющие несанкционированный отбор газа облгазами.

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Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины", который является 100% акционером "Укртрансгаза".

"Команды НАК "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаза" много раз предупреждали о разрушительном влиянии на финансовую стабильность оператора украинской ГТС нескольких решений регулятора рынка НКРЭКУ. Среди них – уменьшение тарифов на транспортировку газа с мая 2019 года и критические недостатки кодекса газотранспортной системы", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что текущие нормы кодекса газотранспортной системы Украины делают возможным несанкционированный отбор значительных объемов газа операторами газораспределительных сетей (облгазами).

Как сообщает пресс-служба, ссылаясь на информацию главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, уже полгода существует риск того, что "Укртрансгаз" может стать банкротом в связи с такой ситуацией.

"Нафтогаз" поддерживал "Укртрансгаз", покуда это было возможно, мы являемся крупнейшим кредитором УТГ. Однако больше такой возможности нет. Мы должны накапливать газ в подземных хранилищах и сами имеем дефицит оборотных средств", - цитирует пресс-служба Коболева.

В компании сообщили, что "Укртрансгаз" подал свои предложения по изменению временных тарифов, однако эти предложения до сих пор не были рассмотрены. Вследствие этого, компания не способна закупать газ для прокачки топлива по газотранспортной системе.

"Нафтогаз" и "Укртрансгаз" совместно с СНБО работают над неотложными мерами по обеспечению стабильности работы украинской ГТС. Комплексное исправление ситуации возможно только при условии активных действий регулятора рынка НКРЭКУ", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, ранее "Укртрансгаз" заявлял, что не имеет возможности своевременно рассчитываться по контрактам на закупку газа для собственных производственно-технологических расходов из-за дефицита средств, что ставит под угрозу работу ГТС Украины после 24 июня.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ранее отмечал, что вдвое сниженные временные тарифы для компании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз", которые регулятор утвердил в конце декабря 2018 года, в случае их непересмотра приведут к убыткам на 22 миллиарда гривень к концу 2019 года, что нарушает финансовую устойчивость оператора украинской ГТС.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".