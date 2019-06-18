"Нафтогаз" выплатил $500 миллионов кредита на закупку газа из Европы

Средства были получены под гарантии Всемирного банка и государства.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" завершила выплаты по кредиту на 500 млн долл., полученных в 2016 году на закупку европейского газа под гарантии Всемирного банка и государства, сообщает компания.

Читайте такжеУкраина накопила в своих хранилищах уже 12,5 миллиарда кубов газа

«НАК «Нафтогаз Украины» завершила выплаты по кредитным соглашениям на 500 млн долларов США, полученных под гарантии Всемирного банка и под государственные гарантии Украины», - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, глава правления НАК Андрей Коболев сообщил, что всего с 2014 года «Нафтогаз» в полном объеме осуществил погашение кредитной задолженности на сумму около 3,2 млрд долл.

«Кредитный портфель «Нафтогаза» сократился в 6,6 раза с 2014 года и является рекордно низким. Для нас важно дальнейшее сотрудничество с кредиторами с применением механизма гарантий, который обеспечивает оптимальные условия привлечения средств», – цитирует пресс-служба Коболева.

В компании напомнили, что кредитные соглашения на 500 млн долл. "Нафтогаз" подписал в 2016 году, в рамках этого финансирования «Нафтогаз» в течение двух лет закупил около 5 млрд куб. м газа с европейского направления, что имело большое значение для стабильного обеспечения газом украинских потребителей.

Как сообщал УНИАН, ранее Коболев заявлял, что «Нафтогазу Украины» для выполнения плана закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) к отопительному сезону 2019/2020 годов необходимо привлечь 1 млрд долл. кредитных средств.

«Нафтогаз» планирует к отопительному сезону существенно нарастить запасы газа в подземных хранилищах – до 20 млрд куб. м.