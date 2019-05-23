Германия выделит 24,5 млн евро на модернизацию подстанций Укрэнерго и интеграцию энергосистемы Украины к ENTSO-E

Укрэнерго приняло участие в украинско-немецких межправительственных переговорах относительно сотрудничества, которые прошли в Киеве. На западе Правительство Украины представлял первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, со стороны Германии – Посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель.

Среди общесоциальных и экономических вопросов, которые обсуждались на встрече, речь шла также о сотрудничестве в энергетической отрасли. В частности, обсуждалось состояние имплементации Энергетической стратегии на период до 2035 года, внедрение реформ, интеграции энергосистемы Украины к ENTSO-E, а также реализации действующих и перспективных инвестиционных проектов.

В мероприятии приняли участие также представители соответствующих министерств, агентств и Укрэнерго, которое имеет совместные инвестиционные проекты по модернизации сети с немецким банковским учреждением KfW.

В ходе встречи немецкая сторона высоко оценила сотрудничество между Укрэнерго и KfW и объявила о предоставлении в рамках технического и финансового сотрудничества финансовой помощи в размере более 80 млн евро для реализации реформ в ряде отраслей. «В частности, 24,5 млн евро будут направлены на реализацию нового проекта по реконструкции и автоматизации подстанций Укрэнерго «Повышение эффективности передачи электроэнергии (интеграция украинской ОЭС европейской объединенной энергосистемы) III». Это позволит значительно повысить надежность передачи электроэнергии и обеспечить техническое соответствие оборудования и работы сети стандартам и требованиям ENTSO-E», – отметил заместитель директора Укрэнерго по инвестициям Владимир Кудрицкий.

Намерения были зафиксированы в протоколе по результатам переговоров.

Также в ходе встречи Укрэнерго представило состояние реализации дорожной карты интеграции энергосистемы Украины к ENTSO-E. В этом направлении компания тесно сотрудничает с немецким оператором системы передачи 50 Hertz, который сейчас является ключевым партнером Укрэнерго в процессе интеграции сетей. Также Укрэнерго предложило расширить сотрудничество, в частности в части привлечения немецкого опыта интеграции генерации из ВИЭ в энергосистему. Такой проект о предоставлении технической помощи уже подано на рассмотрение немецкого Правительства и это может стать первым примером успешного сотрудничества в электроэнергетической сфере на межправительственном уровне.

Подобные межправительственные переговоры проводятся ежегодно чтобы актуализировать статусы реализации инвестиционных проектов и объявить о своих дальнейших планах украинско-немецкого сотрудничества.