Нацкомиссия оштрафовала "Житомиргаз" за "космические" платежки за газ
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по результатам проведенной проверки наложила максимальный штраф 850 тысяч гривень на оператора ГРС "Житомиргаз", входящего в группу компаний "Региональная газовая компания" бизнесмена Дмитрия Фирташа, за доначисления объемов потребления в платежках.
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Такое решение регулятор принял на заседании сегодня.
Регулятор наложил штраф за нарушение лицензионных условий в части приведения объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям, что привело к дополнительным начислениям в платежках потребителей.
НКРЭКУ обязала компанию провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка, а также сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления, до 22 апреля 2019 года.
Согласно решению, регулятор направит обращение в Антимонопольный комитет Украины для проведения расследования о злоупотреблении монопольным положением указанной компанией.
В "Региональной газовой компании" отмечают, что облгазы группы не согласны с результатами внеплановых проверок НКРЭКУ, поэтому с их стороны не были подписаны Акты проверок. Кроме того, операторы ГРС заявляют, что будут оспаривать их в судебном порядке.
Как сообщал УНИАН, в результате проведенных проверок НКРЭКУ наложила штраф за доначисления в платежках за газ уже на одиннадцать операторов газораспределительных сетей группы "Региональная газовая компания" на общую сумму почти 10 миллионов гривень.
В марте НКРЭКУ начала проверки операторов газораспределительных систем в Украине по факту выставления ими завышенных сумм в платежках за газ для населения в конце прошлого года.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в феврале этого года получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей.