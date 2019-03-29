Нардеп требует провести проверки в связи с коррупционными схемами в государственном углепроме

Обращается внимание на тендеры по закупке угледобывающего оборудования китайского производства, организованные государственными угледобывающими шахтами, победителем которых стало ООО «Сани Украина».

Народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам угольной промышленности Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, обратился к вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, министру энергетики Игорю Насалику, а также к Антимонопольному комитету, Службе безопасности, Государственному бюро расследований, Национальному антикоррупционному бюро, и Генеральной прокуратуре с требованием провести проверки законности закупки оборудования для государственных угольных предприятий в компании «Сани Украина», связанной с Виталием Кропачевым.

Об этом идет речь в соответствующем депутатском обращении.

«Стало известно о проведении государственных закупок по сомнительным схемам. Да, СМИ обращают внимание на тендеры на закупку угледобывающего оборудования китайского производства, организованные государственными угледобывающими шахтами, победителем которых стало ООО «Сани Украина». Конечными бенефициарными владельцами общества является Кропачев Виталий Валериевич, Ся Ху, Ху Лисин».

По словам народного депутата, цены на оборудование были существенно завышены. «В ходе проведенных в январе-марте 2019 года тендеров на закупку техники для угледобывающей промышленности общая ожидаемая сумма закупки составляла 1 272,3 млн. грн, что почти на 370 млн грн. больше стоимости аналогичной техники другого производителя. Опубликованные в СМИ данные могут свидетельствовать о налаженных процессах, которые годами негативно влияют на экономику Украины», - пишет он.

В связи с этим, Михаил Бондарь требует от соответствующих должностных лиц и контролирующих органов начать проверку данных относительно возможных нарушений законодательства со стороны ООО «Сани Украина», ООО «Торентс» и их должностных лиц, расследовать дело в соответствии с действующим законодательством и не допустить перечисления средств из государственного бюджета по контрактам с ООО «Сани Украина» до момента объявления результатов проверки (расследования) отмеченных обстоятельств.

Напомним, недавно СМИ раскрыли очередную коррупционную схему в государственной угольной отрасли: государство вынуждено покупать китайское оборудование для государственных шахт по завышенным ценам. Такую коррупционную сделку организовал Виталий Кропачев и его китайские партнеры через компанию «Сани Украина»

По словам председателя независимого профсоюза горняков Михаила Волынця, государственная угольная отрасль находится на грани выживания и полностью разграблена из-за коррупционных схем Виталия Кропачева.