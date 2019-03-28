Кабмин обязал «Нафтогаз» согласовывать крупные сделки дочерних предприятий

Распоряжение было принято на вчерашнем заседании правительства.

Кабинет министров обязал правление Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» предварительно согласовывать с правительством решения о совершении значительных сделок в компаниях, акционером которых является НАК.

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Соответствующее распоряжение, принятое на заседании Кабмина в среду, размещено на правительственном портале.

«До утверждения в установленном порядке финансового плана обеспечивать предварительное согласование с общим собранием НАК «Нафтогаз Украины» решений правления о деятельности хозяйственных обществ, акционером (учредителем, участником) которых является НАК «Нафтогаз Украины», а именно сделок, предусмотренных ст.70 и 71 закона «Об акционерных обществах», а также других сделок, для совершения которых необходимо предварительное согласование наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», - сказано в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 6 марта внес изменения в устав «Нафтогаза», касающиеся порядка назначения главы и членов правления компании. Согласно внесенным изменениям в устав, глава и члены правления теперь будут избираться без представления наблюдательного совета.

Также Кабмин принял решения продлить на один год контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым. Как подчеркнул премьер-министр Украины Владимир Гройсман, условием продления контракта является отсутствие у менеджмента компании бонусов и вознаграждений, а заработная плата должна быть как минимум вдвое меньше, чем сегодня. Также перед менеджментом ставится задача до конца 2020 года завершить процесс отделения ГТС и выполнить план по наращиванию добычи газа.

В правительстве отметили, что компания создана согласно его постановлению от 25 мая 1998 года, причем государство в лице Кабмина является основателем и единственным акционером компании, то есть по сути является общим собранием НАК.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.