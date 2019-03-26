"Нафтогаз" хочет закупить программного обеспечения на 24 миллиона

Группа "Нафтогаз" с целью повышения эффективности операционной деятельности внедряет проект централизации ІТ систем и служб и построения единого сервисного IT центра.

Компания "Нафтогаз Цифровые Технологии", входящая в состав НАК "Нафтогаз Украины" объявила тендер на закупку лицензий и поддержку программного обеспечения на сумму 24,2 миллиона гривень для внедрения на предприятии, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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"В настоящее время "Нафтогаз Цифровые Технологии", ответственная за реализацию проекта, объявила открытые торги на приобретение 885 дополнительных лицензий на использование систем SAP ERP и услуг по поддержке программного обеспечения, необходимых для "Укргазвыдобування", - сказано в сообщении.

Сообщается, что два предприятия группы "Нафтогаз" - "Укргазвыдобування" и "Укртранснафта" - начали использование систем SAP ERP в конце 2018 года.

Как передает пресс-служба, по словам директора по информационным технологиям "Нафтогаза" Марины Квашниной, компания расширяет использование систем SAP как функционально - внедряя новые модули, так и географически, покрывая все большее количество пользователей операционных подразделений. Этим обусловлена необходимость в дополнительном лицензионном программном обеспечении.

"Группа "Нафтогаз" с целью повышения эффективности операционной деятельности внедряет проект централизации ІТ систем и служб, построения единого сервисного центра IT с использованием систем SAP ERP, основанных на новейшей платформе SAP HANA", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидаемая стоимость закупки – 24,2 миллиона гривень, а срок оказания услуг - до 31 октября 2019 года.

Как сообщал УНИАН, компания "Укргазвыдобування" в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 15,496 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.