Три облгазы Фирташа оштрафовали на 2,5 миллиона за сверхначисления в платежках

Решение регулятора коснулось компаний «Винницагаз», «Волыньгаз» и «Киевоблгаз», при этом штрафные санкции для каждого оператора ГРС составили 850 тыс. грн.

В результате проведенных проверок Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф за невыполнение решения регулятора о запрете доначислений в платежках за газ на трех операторов газораспределительных сетей в общей сумме 2,55 млн грн.

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Такое решение регулятор принял на заседании сегодня.

Решение регулятора коснулось компаний «Винницагаз», «Волыньгаз» и «Киевоблгаз», при этом штрафные санкции для каждого оператора ГРС составили 850 тыс. грн, что является максимальной суммой финансового наказания в данном случае.

Регулятор наложил штраф за нарушение лицензионных условий и невыполнение решений НКРЭКУ, а также обязал провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка - до 5 апреля 2019 года.

Кроме того, Нацкомиссия своим решением обязала сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления.

По предложению главы Нацкомиссии Оксаны Кривенко, в решение был добавлен пункт о подаче обращения в Антимонопольный комитет для проведения расследования о злоупотреблении монопольным положением компаниями.

Как сообщал УНИАН, проверки «Винницагаза», «Волыньгаза» и «Киевоблгаза», входящих в группу «Региональная газовая компания», принадлежащую бизнесмену Дмитрию Фирташу, показали незаконность дополнительных начислений объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициентов.

В марте НКРЭКУ начала проверки восьми операторов газораспределительных систем в Украине по факту выставления ими завышенных сумм в платежках за газ для населения в конце прошлого года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в феврале этого года получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей.