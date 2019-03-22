Подготовка к выпуску евробондов: "Нафтогаз" объявил торги на проведение аудита

Ожидаемая стоимость закупки - 6,9 миллиона гривень.

В рамках подготовки к выпуску еврооблигаций Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" объявила торги на закупку аудиторских услуг, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, основными заданиями, которые должны быть реализованы, является подготовка и выпуск писем-заверений для целей выпуска еврооблигаций, а также пересмотр и подготовка отчета относительно другой информации проспекта эмиссии для выпуска еврооблигаций на основе консолидированной финансовой отчетности.

Подготовка соответствующих документов является стандартным условием для выпуска и размещения еврооблигаций.

Ожидаемая стоимость закупки - 6,9 миллиона гривень.

Срок предоставления услуг - до 31 мая 2019 года.

Отмечается, что участники должны отвечать квалификационным критериям: иметь достаточный штат сотрудников необходимой квалификации и опыт предоставления аналогичных услуг.

Конечный срок подачи тендерных предложений - до 15:00 22 апреля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в начале марта глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что компания планирует вернуться к вопросу размещения еврооблигаций после окончания выборов.

Средства, полученные от размещения облигаций, компания может направить на закупку газа для подготовки страны к возможному сценарию, при котором Россия после завершения действующего контракта с 2020 года прекратит транзит газа через Украину.

В ноябре 2018 года "Нафтогаз" отложил выпуск еврооблигаций из-за нестабильности рынка и высокой потенциальной стоимости привлечения средств.

22 октября прошлого года глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что компания планирует выпуск еврооблигаций на сумму 0,5-1 миллиарда долларов. По его словам, целью привлечения еврооблигаций является финансовая сбалансированность компании, в том числе погашение кредитов.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.