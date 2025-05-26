Названы 12 самых ненадежных новых автомобилей: от них стоит держаться подальше

Самой ненадежной моделью оказался популярный американский пикап.

Многим водителям важно, чтобы их автомобили были надежными. Тем не менее бывает трудно определить, какие модели редко сталкиваются с поломками.

Эксперты из Consumer Reports определили 12 самых ненадежных новых автомобилей. У этих моделей очень часто возникают различные поломки.

Чтобы определить самые ненадежные автомобили, эксперты пообщались с владельцами разных транспортных средств. На основе их отзывов и данных о поломках был составлен этот рейтинг.

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ТОП-12 самых ненадежных автомобилей:

Ford F-150 Hybrid GMC Canyon Chevrolet Colorado Rivian R1T Ford Escape Hybrid Jeep Grand Cherokee L Jeep Grand Cherokee Nissan Frontier Jeep Wrangler Ford F-150 Lightning Genesis G70 Volkswagen ID.4

Пикап Ford F-150 Hybrid оказался самым ненадежным автомобилем по версии экспертов. Они отметили, что версии с бензиновыми и дизельными двигателями могут прослужить гораздо больше времени без поломок.

Эксперты добавили, что несмотря на низкие показатели надежности, Ford F-150 Hybrid имеет и много плюсов. Эта модель предлагает много различных функций, которых нет у конкурентов. Также этот пикап отлично справляется с перевозкой вещей.

Какие другие автомобили не рекомендуют покупать эксперты

Ранее автомобильный эксперт Стивен Телеки назвал 5 худших автомобилей от известных производителей. По его словам, от этих автомобилей нужно держаться подальше.

Кроме того, были названы 10 моделей BMW, которые не стоит покупать. Эксперты предупредили, что выбирая подержанные автомобили этого бренда, стоит быть внимательным и избегать некоторых неудачных моделей.

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