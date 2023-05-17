В МИД Украины заявляли, что есть "достаточно противоречивая информация о зерновой сделке и возможности ее продолжения".

Сделка по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю завершается уже завтра, 18 мая, и Украина не исключает, что соглашение не будет продлено.

Как пишет Reuters со ссылкой на представителя ООН, сегодня, за день до того, как Россия может выйти из соглашения, последнее судно должно покинуть порт Украины в рамках сделки.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на прошлой неделе, что, по его мнению, соглашение может быть продлено как минимум еще на два месяца.

Видео дня

В МИД Украины ранее на этой неделе заявили, что после переговоров ситуация не изменилась и есть "достаточно противоречивая информация о зерновой сделке и возможности ее продолжения". Там назвали выход России из соглашения возможным.

Зерновая сделка - что нужно знать

С российским вторжением в Украину работа черноморских портов была заблокирована. Возобновить экспорт зерна через три из них ("Одесса", "Черноморск", "Пивденный") удалось только летом – после подписания при посредничестве ООН и Турции зернового соглашения.

В марте соглашение продлили и теперь срок его действия истекает. На прошлой неделе высокопоставленные официальные лица России, Украины, Турции и ООН встретились в Стамбуле, чтобы обсудить Черноморскую зерновую инициативу, однако переговоры не дали результатов.

Страна-агрессор пригрозила выйти из соглашения и потребовала выполнения требований, касающихся ее собственного сельскохозяйственного экспорта. При этом инспекция флота в рамках соглашения остановилась задолго до истечения его срока действия.

Российская сторона утверждает, что, хотя российский экспорт продуктов питания и удобрений не подпадает под действие западных санкций, существующие ограничения на платежи, логистику и страхование стали препятствием для ее поставок. США не согласились с этими аргументами. Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на прошлой неделе, что Россия "экспортирует зерно и удобрения на том же уровне, если не выше, чем до полномасштабного вторжения".

Вас также могут заинтересовать новости: