Зерновая корпорация увеличит количество элеваторов для зерна от фермеров

Также корпорация расширила количество филиалов, которые принимают заявки от фермеров на участие в программе закупки зерна.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) в текущем году увеличит количество элеваторов для приема зерна от фермеров, которые участвуют в форвардной программе закупки зерна.

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Об этом сообщила пресс-служба корпорации со ссылкой на главу коммерческого департамента ГПЗКУ Богдана Костецкого.

"Уже в этом году корпорация для нужд производителей зерна увеличивает до 49 количество филиалов ГПЗКУ, которые будут принимать заявки на оформление договоров, а также существенно расширяет количество элеваторов, принимающих зерно в рамках программы", – говорится в сообщении.

Также Костецкий добавил, что новое руководство корпорации объявило режим нулевой толерантности ко всем возможным коррупционным проявлениям вокруг деятельности ГПЗКУ.

"Неприемлемо даже предположение, чтобы отдельные лица пытались требовать средства от фермеров за любые сомнительные услуги", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ в феврале открыла форвардную программу закупки зерна будущего урожая 2020 года, в рамках которой намерена закупить у фермеров до 200 тысяч тонн зерна. Позже корпорация сообщила о намерении закупить дополнительно от 150 до 200 тысяч зерна.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов в 20 регионах страны, их общая рабочая емкость составляет 3,75 миллиона тонн сельхозкультур.

29 апреля 2020 года Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы правления ГПЗКУ Василия Коваленко.