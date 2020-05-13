В Украине возобновили работу 640 продуктовых рынков

Из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина 14 рынков прекратили свою деятельность.

В Украине возобновили работу 640 рынков, при этом 14 рынков прекратили деятельность из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По состоянию на 12 мая 2020 года специалисты Госпродпотребслужбы проверили 640 агропродовольственных рынков, начали свою деятельность – 640 рынков, были не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе предприятия – 14, в том числе по одному в Кировоградской, Луганской, Львовской областях, 4 – в Харьковской и 7 – в Киеве", – сказано в сообщении.

Кроме того, с 1 по 12 мая всего по Украине специалисты выдали работникам рынков 710 предписаний и составили 50 протоколов о нарушениях.

При этом для принятия соответствующих мер по выявленным нарушениям в 333 случаях были проинформированы органы местной власти и в 261 случае – Национальная полиция.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Кабинет министров утвердил санитарные нормы, которые позволяют продовольственным рынкам возобновить свою деятельность в условиях карантина.

В частности, работники и посетители рынка обязаны носить маски или респираторы, а количество покупателей не должно превышать норму: 1 человек на 10 кв. м.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что благодаря этому решению по всей стране смогут возобновить работу более 870 рынков.