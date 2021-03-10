В январе в Украине было произведено 84,9 тыс. тонн муки, что является абсолютным месячным минимумом с 1999 года.

В январе текущего года в Украине было произведено 84,9 тыс. тонн муки, что является абсолютным месячным минимумом с 1999 года.

Об этом сообщает Союз "Мукомолы Украины".

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"Согласно данным официальной статистики, в январе 2021 года в Украине было произведено всего 84,9 тыс. т муки, что стало абсолютным месячным минимумом с 1999 года. Это в 2,5 раза меньше, чем в январе 2000 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среднемесячный показатель производства муки в Украине в июле-январе текущего маркетингового года (июль 2020 - июнь 2021) составил 114,2 тыс. тонн.

Что этому предшествовало

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, урожай зерновых в 2020 году составил 65,4 млн тонн зерновых, что почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году.

В частности, урожай пшеницы составил 25,2 млн тонн, что на 13,8% меньше, чем в позапрошлом году.

Производство муки в 2019 году сократилось на 3% по сравнению с 2018 годом - до 1,58 млн тонн.

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Автор: Анна Нагорная