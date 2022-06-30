Больше всего цены взлетят на овощи и фрукты, а так же крупы.

В Украине из-за инфляции в результате войны с РФ цены на продукты, топливо, различные товары и услуги уже к концу 2022 года изменятся довольно неравномерно. Как утверждают экономические эксперты, средний показатель подорожания по стране составит 20-25%.

Некоторые услуги вырастут в стоимости вдвое, а что-то вообще подешевеет, пишет "Апостроф".

Так, по словам директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, из-за оккупации Россией южных регионов Украины, однозначно будет дальнейшее подорожание овощей.

"Будет дорожать гречка, даже несмотря на сегодняшнюю цену (около 80 грн/кг). Подорожает рис и некоторые другие крупы, потому что они поставляются сейчас не через украинские порты", - замечает он.

При этом, по словам Несходовского, товары ориентированные на экспорт, не будут повышаться в стоимости, пока их экспорт не будет разблокирован.

"Цены на них будут стоять на месте или даже снижаться. Это мы уже наблюдаем с яйцами (с начала года упала цена на 43,6%). Такая же ситуация может сложиться и с маслом (с начала года и до мая подорожала на 11%)", - отмечает эксперт.

Несходовский подчеркнул, что возможно подорожание топлива, в частности, из-за мировой конъюнктуры.

"Если на европейском рынке не найдут замену российской нефти - котировки вырастут, а следовательно - и цены на бензин и дизельное топливо. В Украине же добавился еще и внутренний фактор роста цен на топливо из-за войны: Россия пытается максимально навредить топливной инфраструктуре. Поэтому, его стоимость вырастет на 20% от нынешней. На фоне этого будут дорожать и транспортные услуги", - отметил он.

Так же подорожает и много других услуг, убежден эксперт.

"Они скорее всего покажут рост от 30%, а по некоторым из них - до 80%", - считает Несходовский.

Напомним, по прогнозам экономистов, Украину до конца 2022 года может ожидать двузначная инфляция. Самая большая проблема для украинской экономики - заблокированные порты.

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