По сравнению с февралем 2021 года более чем вдвое повысились цены на свеклу и морковь и почти в четыре раза – на капусту.

В Украине за год стоимость борща выросла более чем на 30%.

Об этом свидетельствует обновленный "индекс борща" от экспертов независимого экспертно-аналитического центра BRDO.

"80,92 грн - столько в феврале 2022 года будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с февралем 2021 года — 62,06 грн – цена выросла более чем на 30%", - сообщили аналитики.

Отмечается, что все ингредиенты борща за год подорожали в разной степени: от незначительных 5% до существенных 284,4%.

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"Больше всего выросли цены на овощи. По сравнению с февралем 2021 года, более чем вдвое "взлетели" цены свеклы и моркови и почти в четыре раза – цена капусты. Единственный овощ, цена которого выросла несущественно, - картофель (+5,05%). Также не критично подорожали свинина (+12,03%) и сметана (+8,78%)", - отметили в BRDO.

Рост цен на продукты в Украине: