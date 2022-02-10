В Украине за год стоимость борща выросла более чем на 30%.
Об этом свидетельствует обновленный "индекс борща" от экспертов независимого экспертно-аналитического центра BRDO.
"80,92 грн - столько в феврале 2022 года будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с февралем 2021 года — 62,06 грн – цена выросла более чем на 30%", - сообщили аналитики.
Отмечается, что все ингредиенты борща за год подорожали в разной степени: от незначительных 5% до существенных 284,4%.
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"Больше всего выросли цены на овощи. По сравнению с февралем 2021 года, более чем вдвое "взлетели" цены свеклы и моркови и почти в четыре раза – цена капусты. Единственный овощ, цена которого выросла несущественно, - картофель (+5,05%). Также не критично подорожали свинина (+12,03%) и сметана (+8,78%)", - отметили в BRDO.
Рост цен на продукты в Украине:
- Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.
- В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.
- Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.
- К середине октября 2021 года цены на яблоки в Украине опустились до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай этих фруктов.
- По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года составляла 10,9%, незначительно замедлившись с 11% в сентябре.
- Эксперты прогнозировали, что до конца 2021 года стоимость яблок в Украине может взлететь до 14-15 грн.
- По словам эксперта стоимость яиц может достичь 38-40 гривень за десяток.
- Потребительская инфляция в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2020 года - составила 10,0%, замедлившись с 10,3% в ноябре.
- Потребительская инфляция в Украине в январе 2022 года в годовом выражении - по сравнению с январем 2021 года - составила 10,0%.