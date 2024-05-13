Цены на продукты неприятно удивили: популярный овощ подорожал почти в два раза

Цены на клубнику обвалились из-за наплыва продукции.

Цены на овощи в Украине резко пошли вверх, но эта тенденция касается только овощей старого урожая. Овощи нового урожая продолжают дешеветь.

Аналитики EastFruit сообщили, в Украине стремительно подорожали овощи борщового набора старого урожая, кроме белокочанной капусты. Основная причина – снижение запасов качественной продукции.

При этом особенно резко подскочили цены на лук – за неделю этот овощ подорожал на 40-50%.

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В то же время овощи нового урожая продолжают дешеветь. После пасхальных праздников снизились цены на огурец и кабачок. Пекинская капуста продавалась дороже, чем неделей раньше, а цветная и брокколи дешевле. Вновь начала расти цена на чеснок.

Увеличение предложения клубники в западных областях привело к обвалу цен на ягоду. И это при том, что предложение этой ягоды еще не достигло пика. Цены на другие фрукты и ягоды сохранились на уровне предыдущей недели.

Цены в Украине - последние новости

На рынке Украины сохраняется тенденция роста цен на прошлогоднюю морковь. Фермеры отгружают качественную морковь по 9-15 грн/кг. Это в среднем на 26% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

При этом в Украине резко снизились цены на клубнику. Когда южные и западные области начали собирать клубнику в открытом грунте, цены упали сразу на 40% – до 35-60 грн/кг ($0,89-1,52/кг).

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