Куриные яйца могут снова стать рекордсменом по росту цен в этом году.

В Украине уже в ближайшее время могут вырасти в стоимости овощи, фрукты и молочные продукты.

Как сообщил председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, осенью традиционно начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их нужно хранить в специализированных хранилищах.

"Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, пытаются до начала холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются "растянуть" реализацию до начала лета, когда цена будет выше", - отметил Гайду.

По его словам, цена овощей и фруктов постепенно будет повышаться на 5-10% ежемесячно. Стоимость молочной продукции также вырастет, однако не критично - на 3-5%.

Также зимой стоит вновь ожидать существенного увеличения цены за яйца.

"Рекордсменом по росту цен в этом году снова будут куриные яйца. Большая доля яиц в Украине производится именно в небольших хозяйствах. Сейчас мы находимся в точке, когда уменьшается предложение от домохозяйств и цена начинает подниматься вверх. Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя прошлого года, когда яйца на полках стоили около 75 грн за десяток", – отметил Гайду.

Он также добавил, что несмотря на прогнозируемый рост цен, все же стоимость большинства продуктов осенью 2023 года будет ниже в сравнении с прошлым годом. В частности, гречка подешевела более чем в 2 раза. По его словам, нынешний урожай гречихи является рекордным, что тоже будет способствовать снижению цены на крупу.

Цены на продукты в Украине

В сентябре 2023 года средние потребительские цены на продукты питания продолжили снижаться. Впрочем, этот процесс происходил значительно медленнее. Так, в сентябре удешевление продуктов составило лишь 0,6 %, тогда как в августе составило 3,9%, а в июле - 2,1% против предыдущих месяцев. Наиболее существенно в сентябре против августа снизились потребительские цены на овощи (-9,7%) и фрукты (-5,1%). При этом в августе их снижение составляло соответственно 37,6% и 4,2%, а в июле - 18,2% и 1,3%.

В начале октября стало известно, что в Украине "обвалились" цены на овощи из "борщевого набора". Больше всего тогда упали цены на капусту, лук и морковь.

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