Больше всего в сентябре подешевели овощи и фрукты, подорожали – яйца.

В сентябре 2023 года средние потребительские цены на продукты питания продолжили свое снижение, впрочем, оно происходило значительно медленнее.

Как сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, в прошлом месяце удешевление продуктов составило лишь 0,6%, тогда как в августе составило 3,9%, а в июле – 2,1% против предыдущих месяцев.

По его словам, наиболее существенно в сентябре против августа снизились потребительские цены на овощи (-9,7%) и фрукты (-5,1%). При этом в августе их снижение составляло соответственно 37,6% и 4,2%, а в июле – 18,2% и 1,3%.

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Также снизились цены на масло подсолнечное (-1,6%), хлеб и хлебопродукты (-0,6%), рыбу и продукты из рыбы (-0,4%). На уровне августа остались цены на макаронные изделия.

"Наибольший рост уровня потребительских цен в сентябре зафиксирован на яйца. После снижения, которое продолжительное с апреля этого года, в сентябре цены на яйца куриные выросли против предыдущего месяца на 12,3%", - сообщил Лупенко.

Также выросли цены на масло (+1,3%), сахар (+1,2%), мясо и мясопродукты (+1,1%), молоко и хлеб (+0,5%), сыр и мягкий сыр (+0,4%).

"По оценкам Института аграрной экономики, в последующие месяцы потенциал для снижения потребительских цен на продукты питания, остается по отдельным видам круп, плодоовощной продукции и сахара, поскольку сбор поздних культур продолжается, а сезон сахароварения только начинается",- подытожил ученый.

Цены на продукты в Украине

В сентябре 2023 года эксперты расказалипро, какими будут цены на продукты осенью. Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2023 года по сравнению с августом 2023 года составила 0,5%, а по сравнению с сентябрем 2022 года – 7,1%, сообщила Государственная служба статистики.

В разрезе товарных групп в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5% по сравнению с августом, а в годовом выражении – выросли на 5,8%.

Национальный банк назвал среди факторов замедления инфляции в августе увеличение производства овощей и арбузов, что произошло благодаря благоприятным погодным условиям и наращиванию объемов выращивания в отдельных регионах, что привело к стремительному снижению цен на эти культуры. Также продолжалось снижение цен на крупы и муку на фоне низких экспортных цен и больших, чем в прошлом году, урожаев.

В начале октября 2023 года в Украине "обвалились" цены на овощи из "борщевого набора".

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