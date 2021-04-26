Северо-Крымский канал перейдет в подчинение Минагрополитики для реализации национального проекта по орошению и мелиорации.

Северо-Крымский канал, который использовался для поставок воды в Крым, перейдет в подчинение Министерства аграрной политики и продовольствия и будет использоваться для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины.

Об этом сообщил министр агрополитики Роман Лещенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Северо-Крымский канал, который до 2014 года обеспечивал Автономную Республику Крым пресной водой, пока используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины. Что касается Крыма, то отмечу, что восстановления водоснабжения в Крым не будет и подобных переговоров с представителями Российской Федерации не велось ни со стороны Минагрополитики, ни Министерства окружающей среды", – сказал Лещенко.

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При этом министр отметил, что в последнее время со стороны РФ осуществляется информационное нагнетание вокруг темы водоснабжения оккупированного Крыма. В частности, в СМИ распространяется ложная информация о том, что якобы Госводагентство переходит в подчинение Госрыбагентству, которое якобы ведет активные переговоры с РФ по поставкам пресной воды в Крым.

"Хочу заверить, что Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики, и это обусловлено реализацией Национального пилотного проекта по орошению и мелиорации. Основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях – Херсонской, Одесской и Николаевской", – отметил министр.

Лещенко подчеркнул, что любые другие трактовки причин изменения формы управления Северо-Крымским каналом являются безосновательными.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2020 года Кабинет министров утвердил план реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года. По мнению правительства, реализация стратегии позволит привлечь инвестиции в сферу мелиорации.

Проблемы с питьевой водой в Крыму после оккупации

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекращены.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В прошлом году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.

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Автор: Анна Нагорная