Украина в этом году сократила экспорт свежей рыбы

Больше всего за этот период Украина экспортировала карпов и калкана.

Украина в январе-марте 2020 года сократила экспорт живой, свежей и охлажденной рыбы на 10% - до 163,1 тонны против 181 тонны годом ранее.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, за первый квартал текущего года Украина экспортировала живой и свежей рыбы на почти 198 тысяч долларов, тогда как годом ранее эта сумма достигала 244 тысяч долларов.

По данным Государственного агентства рыбного хозяйства, 98% экспорта украинской живой рыбы (160,8 тонны на 183,9 тысячи долларов) пришлось на Молдову.

Крупнейшим покупателем украинской свежей или охлажденной рыбы стала Турция - 2 тонны на 9,2 тысячи долларов, из них - 1,9 тонны калкана на 8,9 тысячи долларов.

Незначительные поставки Украина осуществила также в Либерию, Австрию, на Мальту, Кипр, в Панаму, Сент-Китс и Невис, на Сейшельские и Маршалловы острова.

В разрезе товарных позиций в январе-марте 2020 года больше всего было экспортировано карпов – около 156 тонн на 182,8 тысячи долларов США, а также калкана - 1,9 тонны на 8,9 тысячи долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госрыбагентства, Украина в январе-марте на четверть увеличила производство консервов из сельди – до 857 тонн.

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