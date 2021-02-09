В частности, экспорт пшеницы сократится до 17,5 миллиона тонн, кукурузы – до 23,5 миллиона тонн.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует экспорт зерновых в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2020 - июнь 2021) на уровне 45,42 миллиона тонн, что на 20,5% меньше, чем в предыдущем МГ (57,2 миллиона тонн).

Читайте такжеВ Украине падает производство продуктов питанияОб этом говорится в прогнозном балансе на сайте министерства.

В частности, экспорт пшеницы сократится на 14,6% - до 17,5 миллиона тонн, кукурузы – на 22,4%, до 23,5 миллиона тонн, и ячменя на 23,8% – до 3,82 миллиона тонн.

Потребление зерна внутри страны прогнозируется на уровне 20,6 миллиона тонн, а переходящие остатки на конец МГ составят 4,2 миллиона тонн.

Что этому предшествовало

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, урожай зерновых в 2020 году составил 65,4 миллиона тонн зерновых, что почти на 7 миллионов тонн меньше, чем в 2019 году.

В 2019-2020 маркетинговом году Украина обновила рекорд экспорта зерновых, поставив на внешние рынки 57,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

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Автор: Анна Нагорная