В предыдущие годы Украина много импортировала этой продукции, поэтому ее стоимость зависела от обменного курса и логистических рисков.

В Министерстве агрополитики ожидают снижения цен на овощи весной. Кроме сезонного фактора этому должен дополнительно поспособствовать эффект от грантовой программы для тепличников. Об этом рассказал в эфире информационного телемарафона заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"В этом году гранты активно выдавались. Соответственно, теплицы были построены и строятся. И с весны должна быть первая продукция. Конечно, это повлияет положительно и немного нивелирует резкие ценовые перепады между сезонной и тепличной продукцией", – заверил чиновник.

Он отметил, что в предыдущие годы Украина в значительной степени импортировала тепличные овощи, поэтому их стоимость зависела от обменного курса и логистических рисков.

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"Теперь продукт не будет так зависеть от пересечения границы и валютных рисков, будет ближе к потребителю. Что должно повлиять на уменьшение средневзвешенной цены тепличных овощей", – прогнозирует Высоцкий.

Грантовая поддержка для садоводов и тепличников

С 1 июля 2022 года действует правительственная грантовая программа, которая помогает создать или развивать собственный бизнес по направлениям "Свое дело", "Свой сад", "Своя теплица", "Новый уровень".

Гранты предоставляются в размере не более 70% стоимости проекта, но не более 10 млн гривен. Заявитель должен профинансировать собственными или кредитными средствами не менее 30% стоимости проекта. Обязательным условием является трудоустройство нужного количества работников. Что касается работников в теплицах, то нужно иметь не менее 4 постоянных и 10 сезонных.

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