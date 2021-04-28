Экспорт из Украины в Китай увеличился в 2 раза - до 7,1 млрд долл.

По результатам 2020 года товарооборот между Украиной и Китаем вырос на 20,5% - до 15,4 млрд долл., из которых экспорт увеличился в два раза - до 7,1 млрд долл.

Как сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, об этом заявил замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном.

«Китай является ключевым торговым партнером Украины в Азиатском регионе. По результатам 2020 года товарооборот между нашими странами вырос на 20,5% - до 15,4 млрд долл., из которых экспорт увеличился в два раза - до 7,1 млрд долл. Половина украинского экспорта в Китай составляет аграрная продукция, и мы заинтересованы в дальнейшем наращивании торговых поставок и расширении товарных позиций», - цитирует пресс-служба Качку.

Отмечается, что стороны обсудили состояние украинско-китайского сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и сельского хозяйства. Также были обозначены приоритеты двустороннего сотрудничества на 2021 год, в частности, относительно перспектив проведения в этом году заседаний двусторонних органов отраслевого сотрудничества в упомянутых сферах.

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Особое внимание участники встречи уделили актуальным вопросам расширения доступа украинской агропродовольственной продукции на рынок Китая.

По данным пресс-службы, в январе-феврале текущего года товарооборот между Украиной и Китаем составил 2,494 млрд долл. (+18,4%), экспорт – 1,093 млрд долл. (+43,8%), импорт – 1,401 млрд долл. (+4,1%). Доля агропродовольственной продукции в общей структуре украинского экспорта в Китай составила 53,1% (579,8 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2020 года сократила экспорт агропродовольственной продукции в страны Евросоюза на 10,8% – до 6,53 млрд евро, а импорт продовольствия из ЕС увеличила на 13,4% - до 3,5 млрд долл.

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Автор: Екатерина Жирий