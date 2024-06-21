Пик сезона для консервирования вишни придется на конец июня - начало июля.

Цены на вишню сегодня на рынке "Шувар" составляют 50-60 грн, что на 20% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом УНИАН рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (г. Львов) Татьяна Попович.

По ее словам, так сложилось благодаря хорошей урожайности и большому предложению ягод на рынке. Спрос на вишню остается высоким.

"Старт сезона продаж вишни в Украине в 2024 году состоялся 30 мая то есть, на 2,5 недели быстрее чем в 2023 году. Это обусловлено благоприятными погодными условиями, которые привели к быстрому созреванию ягод", - сказала эксперт.

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Она также отметила, что основные поставщики вишни в Украине включают Черновицкую, Винницкую, Хмельницкую и Закарпатскую области. В частности, вишня из Черновицкой области продается по цене от 55 до 60 грн за килограмм.

"Ожидается, что пик сезона для консервирования вишни придется на конец июня - начало июля, когда созреют более поздние сорта. В этот период цены могут немного снизиться, но значительных изменений в стоимости не предвидится", - пояснила Попович.

Цены на продукты в Украине - последние новости

15 июня сообщалось, что цена на тепличный огурец составляла в пределах 30-50 грн/кг, что в среднем на 30% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

17 июня стало известно, что цены на раннюю капусту продолжают снижаться - с 9 гривен до 8 гривен за килограмм. Также подешевел и старый лук - с 23-26 до 20-24 гривен.

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