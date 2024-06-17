Отмечается, что значительно на цены повлиял новый урожай.

Цены на продукты в Украине на прошлой неделе изменились разнонаправленно. Больше всего удивили цены на малину.

Аналитики EastFruit отметили, что цены на морковь подскочили вдвое – с 16-23 гривень до 30-35 гривень за килограмм. Причиной такого скачка стал дефицит качественной моркови. Значительно прибавила в цене и ранняя картошкам – с 10-25 гривень до 25-30. Цены на огурцы слегка напугали украинцев ценами – с 25-45 гривень поднялись до 42-50.

В то же время цены на раннюю капусту продолжают снижаться – с 9 гривень до 8 гривень за килограмм. Подешевел и старый лук – с 23-26 до 20-24 гривень. К такому обвалу цен привело то, что фермеры активно начали убирать лук нового урожая.

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Зелень хоть и снижается понемногу в цене, но все еще торгуется в пределах 100-150 гривень.

Что касается фруктов и ягод, то цены на клубнику существенно увеличились. Производители отдают популярную ягоду по 50-70 гривень, хотя неделей ранее оптовые цены были на уровне 45-50 гривен. Стоит отметить, что на рынках клубника торгуется уже на уровне 100-150 гривень.

Значительно упали оптовые цены на черешню – с 50-115 до 37-70 гривень за килограмм. Понемногу снижаются цены на голубику – с 400-420 гривень до 320-380, а малина и вовсе обвалилась в цене – с 330-350 до 100-160.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Цены на овощи в Украине в мае росли из-за более дорогой продукции нового урожая. При этом цены на молоко пошли вниз, а наибольшее падение показали яйца. Так, в мае средние цены на яйца упали на 14,6% до 28,6 гривен за десяток. Молоко подешевело на 1,9% до 38,7 гривень за литр.

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