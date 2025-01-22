Цены на яйца в Украине упали в несезон: сколько стоит десяток

Стоимось этого популярного продукта в общем зависит от сезонности.

Рост цен на яйца в Украине в октябре 2024 года оказало негативное влияние на спрос. Сокращение потребления могло составить 15–20% от показателей сентября.

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии Аgrotimes сообщил, что в IV квартале выросло промышленное производство яиц, сократился экспорт из-за высоких отпускных цен. По его словам, в результате на рынке фиксировалось чрезмерное предложение, рост конкуренции, что и привело к снижению стоимости.

В то же время эксперт считает, что повышение отпускных цен стоит ожидать, но сомневается, что они достигнут уровня октября-ноября 2024 года.

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Карпенко напомнил, что самые дешевые яйца обычно в весенне-летний период из-за увеличения предложения, изменением рациона питания кур и условий хранения яиц. При этом он указал, что цены на яйца повышаются в осенне-зимний период из-за сокращения производства.

Цены на яйца в супермаркетах Украины

В Auchan не фасованный продукт можно купить по 39 гривень за 10 штук.

При этом в АТБ фасованные яйца продают по 52,90 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют на фасованные яйца от 59,99 грн/кг.

Цены на яйца в Украине - прогноз до конца зимы

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка рассказал, что яйца в Украине за год подорожали более чем на 30%. В течение зимы украинцам стоит ожидать дальнейшего роста цен на этот популярный продукт.

По его словам, в течение зимы еще возможен рост стоимости яиц, поскольку она серьезно зависит от цен на корма.

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