Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" напомнил, что в эти два законопроекта внесено более 3 тысяч поправок.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко надеется, что народные депутаты завтра не будут медлить с рассмотрением законопроектов о рынке земли и аукционов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Корниенко отметил, что завтра на повестке дня парламента первыми должны рассматриваться два законопроекта - проект закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (№2194), которым предусматривается передача земель в общины. А также законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы" (№2195).

"Мы надеемся на добрую волю наших коллег по парламенту - там 3000 поправок, верим в то, что вновь эти законы будем проходить, как проходили в прошлый раз... когда разбирательство заняло полтора часа", - отметил Корниенко. Он надеется, что коллеги по парламенту не будут настаивать на всех поправках.

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Автор: Надя Пришляк