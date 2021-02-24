Эксперты спрогнозировали стоимость гектара после открытия рынка земли в Украине / REUTERS

Стоимость гектара земли в первый год после открытия рынка сельскохозяйственных земель в Украине будет колебаться в пределах 1-2 тысяч долларов, но более точную цифру можно будет назвать после формирования спроса и предложения на рынке.

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Такое мнение высказали эксперты в ходе пресс-конференции в УНИАН "Готовы ли украинцы продавать и покупать землю?".

"Сейчас среди экспертов и представителей бизнеса нет четкого понимания, какая будет цена гектара. Ожидания – на уровне 1,5-2 тысячи долларов. Но даже если покупатель готов будет заплатить 2 тысячи долларов, это не значит, что продавец получит такую сумму, ведь появятся налоги, о которых мало кто упоминает. Также, к примеру, встанет вопрос с субсидиями – собственник пая может ее лишиться, когда получит крупную сумму за свою землю, и может передумать насчет ее продажи", - сказал член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Алексей Мушак.

Аналитик и главный редактор издания AgroPolit Наталья Белоусова подчеркнула, что с 1 июля текущего года рынок земли будет открыт только для физических лиц, то есть круг покупателей будет ограниченным.

"Земельные эксперты называют разный диапазон цен – от 1 до 2 тысячи долларов за гектар. Но цену определит рынок, когда сформируются предложение и спрос. По моим оценкам, в первые год-два будет продано всего до 10% земель, а это около 2 миллионов гектаров", - сказала она.

В то же время, стоимость аренды земли тоже вырастет. Белоусова добавила, что некоторые фермеры собираются поднимать арендную плату до 18%.

Иллюстрация REUTERS

Как отметил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, большинство собственников паев также не знают, сколько может стоить их земля после открытия рынка.

"Согласно исследованию, проведенному нашим институтом, 78% украинцев считают себя некомпетентными в этом вопросе и не могут назвать справедливую цену за гектар. А остальные 22% дали абсолютно разные ответы: от 1 тысячи до 1 миллиона гривень за гектар", - сказал Денисенко.

В то же время, согласно исследованию, 51% украинцев считают, что ставка арендных паев резко вырастет после запуска рынка, 26% – что вырастет, но незначительно.

Что этому предшествовало

  • Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает стоимость гектара сельскохозяйственной земли после запуска рынка в 50-60 тысяч гривень.
  • 28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.
  • Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

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Автор: Анна Нагорная