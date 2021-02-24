Стоимость гектара земли в первый год после открытия рынка будет колебаться в пределах 1-2 тысяч долларов.

Стоимость гектара земли в первый год после открытия рынка сельскохозяйственных земель в Украине будет колебаться в пределах 1-2 тысяч долларов, но более точную цифру можно будет назвать после формирования спроса и предложения на рынке.

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Такое мнение высказали эксперты в ходе пресс-конференции в УНИАН "Готовы ли украинцы продавать и покупать землю?".

"Сейчас среди экспертов и представителей бизнеса нет четкого понимания, какая будет цена гектара. Ожидания – на уровне 1,5-2 тысячи долларов. Но даже если покупатель готов будет заплатить 2 тысячи долларов, это не значит, что продавец получит такую сумму, ведь появятся налоги, о которых мало кто упоминает. Также, к примеру, встанет вопрос с субсидиями – собственник пая может ее лишиться, когда получит крупную сумму за свою землю, и может передумать насчет ее продажи", - сказал член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Алексей Мушак.

Аналитик и главный редактор издания AgroPolit Наталья Белоусова подчеркнула, что с 1 июля текущего года рынок земли будет открыт только для физических лиц, то есть круг покупателей будет ограниченным.

"Земельные эксперты называют разный диапазон цен – от 1 до 2 тысячи долларов за гектар. Но цену определит рынок, когда сформируются предложение и спрос. По моим оценкам, в первые год-два будет продано всего до 10% земель, а это около 2 миллионов гектаров", - сказала она.

В то же время, стоимость аренды земли тоже вырастет. Белоусова добавила, что некоторые фермеры собираются поднимать арендную плату до 18%.

Как отметил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, большинство собственников паев также не знают, сколько может стоить их земля после открытия рынка.

"Согласно исследованию, проведенному нашим институтом, 78% украинцев считают себя некомпетентными в этом вопросе и не могут назвать справедливую цену за гектар. А остальные 22% дали абсолютно разные ответы: от 1 тысячи до 1 миллиона гривень за гектар", - сказал Денисенко.

В то же время, согласно исследованию, 51% украинцев считают, что ставка арендных паев резко вырастет после запуска рынка, 26% – что вырастет, но незначительно.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает стоимость гектара сельскохозяйственной земли после запуска рынка в 50-60 тысяч гривень.

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

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Автор: Анна Нагорная