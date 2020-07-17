Украина резко сократила вылов рыбы во внутренних водоемах

В январе-июне украинские рыбаки выловили во внутренних водах 3138 тонн рыбы против 5306 тонн за первое полугодие 2019 года.

Промышленный вылов рыбы во внутренних водоемах Украины за первое полугодие 2020 года сократился на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

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"Так, в январе-июне украинские рыбаки выловили в этих водоемах 3138 тонн рыбы и других водных биоресурсов. За тот же период 2019 года этот показатель составил 5306 тонн", - говорится в сообщении.

При этом с начала года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил 6536 тонн.

В частности, вылов в Черном море за отчетный период достиг 2513 тонн, в Азовском - 885 тонн, в реке Дунай – 252 тонны, в Днестре с лиманом и Кучурганском водохранилище – 718 тонн, Кременчугском водохранилище - 513 тонн.

Больше всего в январе-июне украинские рыбаки выловили рапанов (1524 тонны), карасей (1482 тонны), тюльки (698 тонн), шпротов (414 тонн), лещей (297 тонн), сельди (248 тонн).

В Госрыбагентстве отметили, что 12 июня вступил в силу приказ Министерства энергетики и защиты окружающей среды №340, который предусматривает уменьшение количества разрешенных промышленных плавсредств, запрет мелких сетей, уменьшение количества разрешенных орудий для промышленного лова, увеличение зон, в которых промышленное рыболовство будет запрещено в течение года и в которых рыба сможет нереститься и воспроизводить поголовье без промышленной нагрузки.

"Уменьшение количества орудий лова для промышленных рыбаков будет означать также снижение нагрузки на рыбохозяйственные объекты и будет стимулировать восстановление биоразнообразия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Госрыбагентства, общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе Украины в 2019 году увеличился на 2,2% по сравнению с 2018 годом – до 51 тысячи тонн.

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