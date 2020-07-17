Украина резко сократила вылов рыбы во внутренних водоемах
Промышленный вылов рыбы во внутренних водоемах Украины за первое полугодие 2020 года сократился на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.
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"Так, в январе-июне украинские рыбаки выловили в этих водоемах 3138 тонн рыбы и других водных биоресурсов. За тот же период 2019 года этот показатель составил 5306 тонн", - говорится в сообщении.
При этом с начала года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил 6536 тонн.
В частности, вылов в Черном море за отчетный период достиг 2513 тонн, в Азовском - 885 тонн, в реке Дунай – 252 тонны, в Днестре с лиманом и Кучурганском водохранилище – 718 тонн, Кременчугском водохранилище - 513 тонн.
Больше всего в январе-июне украинские рыбаки выловили рапанов (1524 тонны), карасей (1482 тонны), тюльки (698 тонн), шпротов (414 тонн), лещей (297 тонн), сельди (248 тонн).
В Госрыбагентстве отметили, что 12 июня вступил в силу приказ Министерства энергетики и защиты окружающей среды №340, который предусматривает уменьшение количества разрешенных промышленных плавсредств, запрет мелких сетей, уменьшение количества разрешенных орудий для промышленного лова, увеличение зон, в которых промышленное рыболовство будет запрещено в течение года и в которых рыба сможет нереститься и воспроизводить поголовье без промышленной нагрузки.
"Уменьшение количества орудий лова для промышленных рыбаков будет означать также снижение нагрузки на рыбохозяйственные объекты и будет стимулировать восстановление биоразнообразия", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по данным Госрыбагентства, общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе Украины в 2019 году увеличился на 2,2% по сравнению с 2018 годом – до 51 тысячи тонн.
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