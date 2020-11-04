Расходы на производство продукции растительного происхождения сократились на 6,2%, животного – на 1,3%.

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре 2020 года сократились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период сократились на 6,2%, а животного – на 1,3%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за девять месяцев текущего года уменьшились на 10,3%.

По данным Госстата, расходы на производство сельхозпродукции в Украине в 2019 году сократились на 0,6%.

Распределение средств

В ноябре 2019 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что украинцы смогут брать гривневые кредиты под покупку земли по ставке 3-5% после принятия закона о рынке земли.

30 января 2020 года заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что государственная программа по удешевлению кредитов для аграриев в 2020 году бюджетом в 1,2 миллиарда гривень будет работать по трем направлениям, одним из которых будет компенсация процентов по кредитам на покупку сельхозземель.

В феврале 2020 года Кабинет министров принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который должен был упростить получение кредитов для малых фермеров, не имеющих кредитной истории.

В июне министерство утвердило новое распределение средств в размере 104,5 млн грн сельхозпроизводителям, которые приобрели технику и оборудование отечественного производства в декабре 2019 года и январе–мае 2020 года.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 3 августа утвердило распределение средств в размере 124,9 млн грн для компенсации субъектам хозяйствования АПК за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь–июнь 2020 года.

6 августа 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило перечисление 47 млн грн компенсации аграрным производителям за покупку отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования.

По состоянию на 2 ноября 2020 года украинским аграриям выдали почти миллиард гривень дотаций на закупку сельхозтехники.

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Автор: Анна Нагорная